«Ожидаем прироста турпотока, и даже в день открытия загрузка достигала 90%. Новый год – это уже 100-120% загрузки, и в целом интерес туристов к нашему курорту очень высокий», — сказала она на пресс-конференции.

Министр добавила, что в этом году вырастет протяженность трасс курорта.

«У нас будет запущен еще один подъемник, и тем самым подъемников станет 21 – от траволаторов для юных горнолыжников до канатных дорог для опытных катальщиков. Протяженность трасс увеличится до 60 км. Будет запущен самый крупный тюбинг-парк. 18 ноября была открыта школа беговых лыж, что даст возможность нашим гостям покататься на беговых лыжах», — пояснила Латышенко.