Решение было принято на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с городским правительством.

"По решению губернатора стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте в 2024 году не изменится. Действующие тарифы за проезд в общественном транспорте продлены на следующий год", — говорится в сообщении.

В связи с этим из городского бюджета будут выделены дополнительные средства на субсидии перевозчикам.

Беглов указал, что среди тарифицируемых расходов почти половину занимает плата за общественный транспорт, и ее размер сопоставим с московскими расценками, что "вызывает справедливые вопросы у жителей".

На прежнем уровне в Петербурге в 2024 году также сохранится стоимость поездки на пригородных электропоездах и платной парковки.