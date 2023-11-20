"Порядка 6 тысяч человек более чем в 80 парках культуры и отдыха Подмосковья посетили областное мероприятие "День рождения Деда Мороза". Гости увидели театрализованные программы "Однажды в сказке", посетили "Открытые мастерские", — говорится в сообщении.

Также для для детей были подготовлены квесты, работали тематические фотозоны.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялся телемост с Дедом Морозом, для гостей провели интеллектуальные эстафеты и викторины, фотоконкурсы и интерактивные программы со сказочными персонажами. Все желающие смогли принять участие в благотворительной акции "Сюрприз к Новому году".

День рождения главного зимнего волшебника впервые отметили 18 ноября 2005 года. Считается, что именно в середине ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области температура становится минусовой и начинается климатическая зима.