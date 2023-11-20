"Наш новый проект — это мокьюментари история об Иосифе Бродском и его впечатлениях о Калининграде-Кенигсберге, которые он выразил в трех известных стихотворениях. Поэт дважды посещал город в начале и в конце 60-х годов прошлого века, когда его центр еще был серьёзно разрушен минувшей войной. Самое известное из произведений — сонет "Открытка из города К", в котором есть даже упоминание о бомбардировке города английской авиацией", — сказала Быченко.

По её словам, отталкиваясь от строк популярнейшего стихотворения, авторы аудио-спектакля предлагают прогулку по городу как по поэтическому тексту, с его уникальным контекстом и памятью. Драматургия аудио-спектакля строится на основе образов, увиденных Бродским в Калининграде, и рассказывает новые достоверные и воображаемые сюжеты из прошлого и настоящего.

Участники променада, надев специальные наушники, пройдут по центру Калининграда в сопровождении сотрудника музея, посетив самые значимые его места. Прогулка и аудио-спектакль продолжаются в течение полутора часов.

"Авторами спектакля стали режиссёр Степан Пектеев (Санкт-Петербург) и драматург Сергей Самойленко (Новосибирск). Озвучили спектакль актёры Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова. Первые группы калининградцев и гостей города уже имели возможность окунуться в мир поэзии Бродского и истории города", — заключила Быченко.