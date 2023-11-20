В частности, в 2024 году Nordwind планирует открыть регулярные рейсы из трех городов Приволжского федерального округа (ПФО) — Саранска, Кирова, Оренбурга, а также из Сыктывкара (Северо-Западный ФО), Нижневартовска (Уральский ФО) и Иванова (Центральный ФО).

"В текущем году мы запустили отсюда уже 15 направлений, достигнув доли в региональных рейсах из Махачкалы в 24%. В 2024 году Nordwind продолжит усиливать присутствие в Дагестане и на Северном Кавказе в целом. Мы рассчитываем увеличить здесь полетную программу до 21 направления, выйдя на объем перевозок не менее чем 427 тыс. пассажиров", — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора авиакомпании Антона Маттиса.

Кроме того, авиакомпания намерена увеличить число рейсов из Тюмени в Махачкалу до 3 раз в неделю, из Уфы — до 5 раз, из Казани — до 7 раз в неделю.

Базовыми аэропортами Nordwind являются "Шереметьево", "Пулково", Сочи, Казань и Махачкала.