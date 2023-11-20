"Сотрудники МЧС в Сочи спасли людей из затопленного цокольного помещения на морском побережье", — говорится в сообщении.

Пострадавшие сообщили дежурному МЧС, что входная дверь заблокирована, а в помещение поступает морская вода.

"Спасатели разблокировали дверной проем, разобрали камни и мусор и смогли открыть дверь. Троих взрослых и одного 10-летнего ребенка эвакуировали в безопасное место, никому из них медицинская помощь не понадобилась", — отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 19 по 21 ноября пройдут ливни с грозами. Возможен выход смерчей и усиление ветра.