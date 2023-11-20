"Только за первые семь месяцев 2023 года спрос на туры в Стамбул увеличился в четыре раза относительно показателей за весь 2022 год. Рост в первую очередь произошел в связи с запуском в апреле чартерной программы авиакомпании Tailwind из Москвы в Стамбул. Турпакеты с перевозкой на чартерных рейсах получились значительно дешевле, чем на регулярных", — сказала она.

Представитель туроператора добавила, что, хотя регулярные рейсы в Стамбул выполняются из 15 городов России, большинство туристов из регионов предпочитают прямым рейсам чартерную перевозку Tailwind из Москвы, добираясь до столицы самолетом или поездом.

"В топ-5 городов России, жители которых чаще всего бронируют туры в Стамбул, помимо Москвы, входят Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону", — сообщила Худаева.

По ее словам, загрузка рейсов Tailwind на ближайшие дни приближается к полной, на Новый год – к 50%. В среднем в 2023 году туристы бронируют туры в Стамбул за 2 недели до поездки.

Менеджер отдела продаж принимающей компании Tourstalia Елена Шевцова пояснила, что спрос на новогодние туры в Стамбул вырос несмотря на то, что местные отели вынуждены были поднять цены до 50% по сравнению с прошлым годом из-за экономической ситуации в Турции.

В компании Anex рассказали, что в 2023 году у россиян популярны сити-брейки в Стамбул, более длительные по срокам экскурсионные туры, в том числе с посещением Каппадокии и других регионов, а также командировки на 1-2 ночи. Кроме того, пользуются спросом медицинские туры, особенно услуги по пересадке волос и косметические операции, а также поездки на концерты, фестивали и форумы.

По данным туроператора, средняя продолжительность тура в Стамбул у россиян в этом году 5 ночей. Большинство туристов из России (72%) едут на отдых в Стамбул вдвоем. Самым популярным районом Стамбула у россиян при выборе отеля является Султанахмет. При этом в компании отмечают большую долю возвратных туристов, которые уже ранее бывали в крупнейшем городе Турции.

Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines выполняет чартерные рейсы из Москвы в Стамбул с апреля 2023 года. В текущем зимнем расписании частота полетов составляет три раза в неделю. Рейсы выполняются из аэропорта "Внуково" в основной аэропорт Стамбула.

По данным Министерства курортов и туризма Турции, за 9 месяцев 2023 года Стамбул посетили более 1,5 млн российских туристов, что почти на 60% больше, чем за тот же период 2022 года. Как отмечали ранее в Ассоциации туроператоров, доля города в общем российском турпотоке в Турцию в этом году выросла до 30%.