"Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен с 00 часов 00 минут 20.11.2023 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте МЧС РК", — цитирует пресс-служба слова Садаклиева.

Министр отметил, что противопожарный режим отменен с учетом данных, по которым высокие классы пожарной опасности на территории Республики Крым не прогнозируются, а также в связи с установлением благоприятных погодных условий.

Пресс-служба уточнила, что спасатели и органы исполнительной власти переведены в режим повседневной деятельности.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим был введен с 8 июля 2023 года приказом МЧС Республики Крым для предупреждения распространения пожаров и снижения угрозы возможных чрезвычайных ситуаций. Особый режим подразумевает введение усиленных требований по пожарной безопасности и готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации.