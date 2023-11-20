Общий объем грузовых и почтовых авиаперевозок составил 675 тыс. тонн, что на 37,7% больше, чем годом ранее, приводит данные ведомства агентство "Синьхуа".

Железные дороги Китая в прошлом месяце перевезли 336 млн человек, что на 8,2% превысило прошлогодний показатель, сообщила China State Railway Group.

В ходе общенациональных каникул по случаю праздника Середины осени и Дня образования КНР, которые продолжались с 29 сентября по 6 октября, среднесуточное количество пассажиров на железных дорогах страны достигло 16,02 млн, что на 22% больше показателя за сопоставимый период допандемийного 2019 года.