"Альянс профессионалов дал замечательный результат. Наш музей может называться народным. Люди приносят источники из расселенных квартир, связки писем, дневники, которые находятся при ремонте. Бывает, что документы много лет хранятся в архиве дома. Мы собираем историю блокаду по крупицам. В проекте получилось показать письма живыми", — сказала директор музея Елена Лезик журналистам в понедельник.

Она добавила, что среди писем есть письмо девочки Гали. "Это аналог Тани Савичевой. Девочка была эвакуирована и выжила, потом сама принесла письмо в 1989 году", — сказала Лезик.

Председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова подчеркнула, что нужно работать с ними и их потомками.

"Люди приносят письма и передают. Мы потеряли поколение в 90-е, когда в школах совсем не рассказывали о блокаде. А сейчас это поколение уже родители. Надо, чтобы и наши знали, и во всем мире понимали, что происходило тогда", — отметила Тихомирова.

В рамках проекта еженедельно на страницах печатного издания "Парламентская газета" и в социальных сетях появляются новые истории о ленинградцах. Они основаны на архивных письмах и документах жителей города, предоставленных Музеем обороны и блокады Ленинграда, которые позволяют узнать, о чем думали, о чем общались между собой люди, как оценивали происходящее.

Проект "Письма из Ленинграда" позволит читателям "Парламентской газеты" почувствовать атмосферу блокадных дней с 8 сентября 1941 до 27 января 1944 года, вместе с героическими защитниками города пережить трагическую зиму 1941-1942 годов, атмосферу надежды зимы 1943 года, когда кольцо было прорвано, и ликование в связи с освобождением в январе 1944-го.

Научными сотрудниками музея будут представлены исторические справки, описывающие события в Ленинграде, соответствующие датам написания конкретных писем. Это позволит создать обобщенную картину происходившего внутри осажденного города и за его пределами на фронтах войны.

Кроме того, в рамках проекта создана интерактивная карта Петербурга с нанесенными на нее адресами отправителей и получателей писем.