Шишки являются особенностью этого дерева еще и потому, что не опадают даже после вызревания семян, а раскрываются при аномальных погодных условиях: во время засухи или сильного мороза, а также при пожарах. Из-за этого сосну называют "дочерью огня".
Естественная среда обитания вида — Северная Америка.
В Дирекции не могут точно объяснить, как сосна Банкса появилась в заказнике в Ленинградской области
"Скорее всего, не обошлось без антропогенного влияния: среди петербургских дачников с начала ХХ века модно использовать экзотические растения для оформления ранее приусадебных, а теперь дачных участков. Вероятно, одна из шишек преодолела длинный путь и дала жизнь новому экземпляру", — отмечается в сообщении.
Пресс-служба добавила, что, согласно режиму охраны, интродукция новых видов на ООПТ запрещена.