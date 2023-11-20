"Это сосна Банкса (Pinus banksiana), названная в честь английского ботаника и натуралиста Джозефа Банкса. (...) Это небольшое дерево неправильной, несимметричной формы. Ветви раскинуты в разные стороны и сильно искривлены, словно сосна "танцует". Необычны и шишки сосны — они тоже искривленные, по форме напоминают коготь", — говорится в сообщении.

Шишки являются особенностью этого дерева еще и потому, что не опадают даже после вызревания семян, а раскрываются при аномальных погодных условиях: во время засухи или сильного мороза, а также при пожарах. Из-за этого сосну называют "дочерью огня".

Естественная среда обитания вида — Северная Америка.

В Дирекции не могут точно объяснить, как сосна Банкса появилась в заказнике в Ленинградской области

"Скорее всего, не обошлось без антропогенного влияния: среди петербургских дачников с начала ХХ века модно использовать экзотические растения для оформления ранее приусадебных, а теперь дачных участков. Вероятно, одна из шишек преодолела длинный путь и дала жизнь новому экземпляру", — отмечается в сообщении.

Пресс-служба добавила, что, согласно режиму охраны, интродукция новых видов на ООПТ запрещена.