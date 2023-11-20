«Мы видим заметный рост числа постояльцев, приезжающих на своих автомобилях, в том числе электромобилях. Особенно быстро растет число таких туристов в Москве и Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

По данным компании, в связи с ростом доли туристов на электромобилях расширяется и число зарядных станций на электромобилях, расположенных поблизости от отелей.

«В частности, в ноябре 2023 года зарядная станция для электромобилей (ЭЗС) Sitronics Electro начнет функционировать на территории Cosmos Smart Segezha в городе Сегежа (Республика Карелия). Она станет удобным пунктом заряда для тех, кто на электромобиле направляется в Беломорск, Апатиты или Мурманск, так как находится на полпути к ним от Санкт-Петербурга. Вторая новая станция появится в центре столицы Бурятии Улан-Удэ, рядом с отелем Cosmos Selection Ulan-Ude. В ближайшие месяцы ожидается установка нескольких электрозарядных станций рядом с отелями в Санкт-Петербурге и в Москве», — цитирует пресс-служба президента группы Александра Биба.

По ее данным, зарядные станции уже работают в отелях сети в Подмосковье, на Алтае, в Ижевске, Воронеже, Петрозаводске, деревне Шуйская Чупа в Карелии.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что автотуризм – одно из приоритетных направлений развития внутреннего туризма. По данным ведомства, на сегодня по России в год перемещаются порядка 22 млн туристов на своих автомобилях, которые останавливаются в отелях. В планах министерства – удвоить эту цифру.