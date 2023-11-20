"В предстоящем сезоне прямые рейсы будут выполняться в Тбилиси и Кутаиси. Полеты в Тбилиси уже начались, а в Кутаиси первый рейс отправится в начале декабря (3 декабря согласно данным онлайн-табло аэропорта — ИФ)", — говорится в пресс-релизе.

Рейсы в Тбилиси будут выполняться по воскресеньям и четвергам, в Кутаиси можно будет отправиться в воскресенье и вторник. На обоих направлениях будут задействованы самолеты Superjet 100.

Регулярные рейсы из Екатеринбурга в Грузию перестали осуществляться в июле 2019 года. В настоящее время в России сняты ограничения на полеты в эту страну.

Авиакомпания Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.