Анонимный звонок поступил после 8:00 по местному времени.

Примерно в 9:30 компания заявила, что после оценки ситуации и проверки мест общего пользования Каунасского аэропорта регистрация пассажиров продолжается, пассажирам разрешили вернуться в терминал, а информация о возможном взрывном устройстве не подтвердилась.

Около 100 пассажиров были временно эвакуированы из этого аэропорта. По данным компании, ни один рейс не был задержан или отменен.

Около 10:00 Lietuvos oro uostai сообщила, что информация о возможной угрозе взрыва в Вильнюсском аэропорту также не подтвердилась, поэтому регистрация пассажиров продолжается, и они могут вернуться в терминалы.

По данным компании, в Вильнюсском аэропорту ситуация, скорее всего, повлияет на время вылета двух рейсов (в Хельсинки и Варшаву).

Это уже второй случай, связанный с сообщениями о якобы заложенной бомбе, за последнюю неделю: 15 ноября поступил анонимный звонок с информацией о заложенной в Вильнюсском аэропорту бомбе, но эти данные не подтвердились.

В Литве действуют три международных аэропорта — в Вильнюсе, Каунасе и Паланге, которыми управляет Lietuvos oro uostai. Вильнюсский аэропорт — крупнейший в стране.