"Сегодня открывается пожарно-спасательная часть города Шерегеш, в котором поставлена задача до 2030 года войти в топ лучших горнолыжных курортов мира. И эта аварийно-пожарная спасательная часть будет выполнять как раз эту задачу — защищать жизнь и здоровье не только жителей Шерегеша, но и всех гостей, которые сюда приезжают", — сказал представитель администрации.

Также в пожарной части будут располагаться спасатели Таштагольсокго аварийно-спасательного отряда Кемеровской службы спасения. Пожарная часть стала первой в Шерегеше. В прошлом населенном пункте работала часть, прикрепленная к исправительной колонии. После того, как колонию расформировали, обслуживание Шерегеша передали таштагольским спасателям.