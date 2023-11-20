"Завершаем реставрацию особняка купцов Марковых на улице Каретный Ряд. Окончание всех работ намечено на первый квартал 2024 года. За год специалисты отреставрировали фасады, интерьеры и скульптуры грифонов. Благодаря этим мифологическим существам горожане назвали особняк "домом с пегасами". За свою историю он пережил несколько пожаров и масштабных перестроек, но по архивным чертежам и фрагментам декора мы смогли вернуть исторический облик", — написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

В частности, парадную лестницу собирали по шаблонам сохранившихся известняковых ступеней. Отреставрировали изразцовую печь, историческую чугунную лестницу, метлахскую плитку в холлах на первом этаже, добавил мэр. По словам мэра, в здании, построенном в конце ХIХ века, многие годы жил великий театральный режиссёр Константин Станиславский. Позднее особняк был закрыт баннером и требовал комплексного восстановления.