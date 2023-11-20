По словам министра, до конца этого года на базе Школы креативных индустрий будет создана студия ремесел "Мастрота" с учетом регионального компонента.

"Школьники смогут познакомиться с историей декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, научиться художественному конструированию, изучить технологии и техники исполнения, овладеть мастерством создания эстетических и высококачественных уникальных предметов и изделий, используя современные цифровые технологии", — отметила Рыбкина.

Также в 2024 году в Туле откроется молодежное пространство "Самовар" — отделение креативных индустрий Тульского колледжа культуры и искусства.

"Важно не просто развивать народные традиции, а заниматься образованием в деле их сохранения", — подчеркнула Рыбкина.

Министр отметила, что благодаря губернатору Алексею Дюмину в регионе созданы все условия для исследования и популяризации культурного наследия тульской земли. Эта работа проводится на базе музеев, домов народного творчества и библиотек.

"Особо стоит отметить наши федеральные музеи — Тульский музей оружия, музей-заповедник "Куликово поле" с сильным научным блоком, а также ремесленный двор "Добродей" с современными подходами к работе с молодежью", — добавила Рыбкина.

В сентябре 2022 года в Туле открылась первая региональная школа креативных индустрий, где детей обучают звукорежиссуре, современной электронной музыке, видеопроизводству, анимации и дизайну. Новый центр дополнительного образования действует на базе Объединения центров развития культуры.