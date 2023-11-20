По факту расследования инцидента в объекте общепита было заведено дело по 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах).

Деятельность ресторана приостановлена до 1 декабря.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе было зарегистрировано четыре случая острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую продукцию ресторана, расположенного на ул. 8 марта в Оренбурге.

У всех заболевших по результатам лабораторных исследований обнаружена сальмонелла. Пострадавшие получают медицинскую помощь в стационаре и амбулаторных условиях.