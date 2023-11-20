"Технически свалка ликвидирована", — сказал собеседник агентства.

На рекультивированной территории высадили саженцы деревьев.

Впоследствии на месте бывшей свалки посеют траву, восстановят газоны, в целом высадят порядка 2,5 тыс. хвойных деревьев.

Полностью работы по рекультивации будут завершены в 2024 году.

Свалка площадью 1,2 га расположена в Курортном районе Петербурга и накопила 80 тыс. кубометров отходов V класса опасности. В 1960-70-х годах отходы там начали складировать в бывшем карьере по добыче песка на склоне камового холма, у подножия которого располагался участок осушенного болота. В начале 1980-х свалку закрыли, поверхность разровняли и засыпали грунтом. Систем дренажа и дегазации у бывшей свалки нет.

Ликвидация проходит в рамках проекта "Чистая страна" и предусматривает вывоз свалочных масс и загрязненных подстилающих грунтов с последующим восстановлением плодородного слоя почвы.

Как сообщалось, всего в государственном реестре объектов накопленного вреда находятся пять петербургских свалок: свалка в заказнике "Озеро Щучье", Приморская свалка в квартале 57Ж Северо-Приморской части Петербурга, Яблоновская свалка, свалка в 52 квартале Комаровского лесничества и бывший гидрозолоотвал "ТЭЦ-17" в Красногвардейском районе.