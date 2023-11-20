"Застарелая травма лапы не позволяет хищнику добывать себе пропитание, и следовательно, к самостоятельной бесконфликтной жизни в дикой природе он не способен. Тигр до сих пор редко опирается на травмированную лапу, а при опоре хромает", — говорится в сообщении.

В Росприроднадзор был направлен запрос о помещении хищника под постоянное наблюдение в искусственно созданную среду обитания. Служба согласилась с доводами специалистов и рекомендовала передать животное в Московский зоопарк.

Сейчас тигр осваивается в своем новом вольере в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском.

Отмечается, что у специалистов Московского зоопарка очень большой опыт в реабилитации хищников, которые в природе оказались в сложной жизненной ситуации, в том числе и тигров.

"В 2022 году в Центр воспроизводства редких видов животных приехала молодая тигрица Амура. Раненую хищницу обнаружили на берегу реки Синегорки в Приморье. У животного из-за травмы была повреждена челюсть, поэтому отпустить ее обратно на волю было невозможно. Ветеринары сделали тигрице несколько операций. Сейчас она чувствует себя хорошо, зоологи планируют включить ее в программу по размножению", — приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Ранее сообщалось, что самца амурского тигра в возрасте старше 5 лет отловили 30 января 2023 года в окрестностях города Вяземский Хабаровского края, где хищник охотился на домашних собак.

На реабилитацию хищника поместили в центр "Утес", а в июне тигра перевезли в центр реабилитации "Тигр" в селе Алексеевка Приморского края.

Амурский тигр — самый крупный подвид тигра на планете. Он занесен в Красные книги России и мира. В дикой природе этот хищник обитает в основном на территории Приморья и Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной областей и в небольшом количестве в Китае и Северной Корее. Согласно результатам сплошного учета, численность амурских тигров в России достигла 750 особей.