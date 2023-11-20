"Авиакомпания "Аврора" расширяет свою маршрутную сеть и в рамках федеральной программы субсидирования открывает новое направление по социально значимому маршруту Владивосток — Курильск (остров Итуруп)", — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться один раз в неделю на самолетах DHC-8 вместимостью 70 пассажиров.

В настоящее время регулярное воздушное сообщение существует между Сахалином и Южными Курилами: самолеты "Авроры" ежедневно летают из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск (о. Кунашир) и из Южно-Сахалинска в Курильск (о. Итуруп) и обратно. Воздушные перевозки на этих направлениях ежегодно субсидируются из бюджета Сахалинской области.

В летний период и в начале осени купить билеты на эти направления проблематично из-за высокого спроса у туристов, в связи с чем по просьбе областных властей "Аврора" выполняет дополнительные рейсы. Помимо воздушного сообщения, между Сахалином и Южными Курилами осуществляются регулярные морские грузопассажирские перевозки, которые также пользуются спросом у туристов.

На базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания. Акционерные соглашения о передаче пакетов акций (25% плюс одна акция) "Авроре" подписаны с "Чукотавиа", "Камчатским авиационным предприятием", "Хабаровскими авиалиниями" и авиакомпанией "Якутия".

Флот "Авроры" насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.