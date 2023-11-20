Договоренности о возобновлении Qazaq Air регулярных пассажирских рейсов в Новосибирск достигли министр транспорта Казахстана Марат Карабаев и его российский коллега Виталий Савельев в ходе встречи, состоявшейся в рамках Транспортной недели в Москве.

С декабря этого года авиакомпания, по информации пресс-службы министерства, планирует выполнять рейсы по маршруту Астана-Новосибирск с частотой до 5 рейсов в неделю и по маршруту Усть-Каменогорск — Новосибирск с частотой до 2 рейсов в неделю.

Qazaq Air весной 2023 года приостановила полеты в Новосибирск в связи с невыдачей авиационными властями РФ разрешения на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям.

Qazaq Air создана в 2015 году, на 100% принадлежит госфонду "Самрук-Казына", занимает около 7% авиарынка Казахстана. Воздушный флот состоит из пяти самолетов Bombardier DHC-8-Q400NG.