Предложение разработать такой план Симаков озвучил главе Минэкономразвития России Максиму Решетникову на встрече с представителями туристического бизнеса в Кировске в пятницу.

"Хотелось бы сформировать комплексный план развития территории Хибин по аналогии как это сделано для "Шерегеша". В этот план могли бы войти чрезвычайно важные для нас объекты, такие как аэропорт, который находится в шаговой доступности к курорту и всему югу области", — сказал Симаков.

Он также предложил в рамках такого комплексного плана профинансировать за счет государства инфраструктурные проекты, развитие систем искусственного оснежения и освещения. Он подчеркнул, что на Крайнем Севере с учетом полярной ночи, когда солнце не поднимается выше линии горизонта, освещение курорта имеет особенное значение.

Симаков также предложил продолжить на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) поддерживать инвестпроекты, направленные на развитие горнолыжных курортов в Хибинах.

"Нам есть куда расти с нашими системами искусственного оснежения, горы у нас достаточные для этого, и (можно — ИФ) расширять зоны катания уже в начале сезона", — сказал он.

Глава "Тирваса" напомнил, что ранее на принципах ГЧП на курорте "Большой Вудъявр" была введена система искусственного оснежения, которая позволила на месяц раньше открывать сезон и на две недели позже закрывать. Он отметил, что на каждый рубль вложенных государственных средств приходилось 2 рубля частных инвестиций. По его словам, продленный горнолыжный сезон сразу повлек дополнительную нагрузку для объектов размещения и другого бизнеса в сфере гостеприимства.

Как сообщалось, 5 ноября "Большой Вудъявр" первым в России открыл горнолыжный сезон 2023-2024 годов. В течение 2023-2024 годов планируется запуск на южном и северном склонах курорта новых канатных дорог. Объем инвестиций по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики составит более 1,5 млрд рублей.

Предыдущий сезон на "Большом Вудъявре" продлился 214 дней — с 6 ноября 2022 года по 6 июня 2023 года. Поток туристов превысил 335 тыс. человек.

Кировск — моногород, градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит". При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр".