"Наши гости ожидают высоких стандартов комфорта, доступности маршрутов и безопасности. Исходить следует из запросов и потребностей людей, в том числе приезжающих к нам гостей из дружественной Китайской Народной Республики", — написал Дегтярев после заседания президиума правительства Хабаровского края, где рассмотрели итоги летнего туристического сезона на китайском направлении.

Глава региона отметил, что для этого на базе кафедры "Востоковедение" ТОГУ начнется подготовка экскурсоводов со знанием китайского языка.

"Именно они уже в навигацию-2024 будут сопровождать тургруппы", — добавил он.

По словам Дегтярева, спустя три ковидных года путешествия китайских туристов в Россию восстановились: с 1 августа по электронным визам, а в безвизовом режиме — с 21 сентября. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2023 года туристский поток в Хабаровский край составил 993 тыс. человек.

"Это существенный рост по сравнению с данными прошлого года — более чем в два раза. В 2022 году на такой же период было осуществлено 471 тыс. выездов. Очевидно, количество туристических поездок в край в 2023 году превысит 1 млн", — заявил губернатор.

Дегтярев также сообщил, что хабаровские компании разработали для туристов из Китая авторские программы.

"Чтобы о них узнали гости из Поднебесной, нужно организовать для китайских туроператоров промо-туры и на месте показать возможности края: промысловый туризм, эко-туры. Параллельно необходимо наращивать продвижение края на китайском рынке, в том числе в интернет-пространстве. Особенно в социальных сетях. Регион уже представлен на популярных площадках Поднебесной", — написал он.

Губернатор также пригласил китайских коллег на III туристический форум "Открой Дальний Восток!", который пройдет в Хабаровске в 2024 году.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2024 года оказывать экскурсионные услуги в России имеют право только граждане страны: экскурсоводы и гиды-переводчики, прошедшие аттестацию и внесенные в Единый федеральный реестр. Минтуризма Хабаровского края сообщило, что для работы на китайском направлении привлекает выпускников вузов, владеющих китайским языком.