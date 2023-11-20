Глава региона отметил, что для этого на базе кафедры "Востоковедение" ТОГУ начнется подготовка экскурсоводов со знанием китайского языка.
"Именно они уже в навигацию-2024 будут сопровождать тургруппы", — добавил он.
По словам Дегтярева, спустя три ковидных года путешествия китайских туристов в Россию восстановились: с 1 августа по электронным визам, а в безвизовом режиме — с 21 сентября. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2023 года туристский поток в Хабаровский край составил 993 тыс. человек.
"Это существенный рост по сравнению с данными прошлого года — более чем в два раза. В 2022 году на такой же период было осуществлено 471 тыс. выездов. Очевидно, количество туристических поездок в край в 2023 году превысит 1 млн", — заявил губернатор.
Дегтярев также сообщил, что хабаровские компании разработали для туристов из Китая авторские программы.
"Чтобы о них узнали гости из Поднебесной, нужно организовать для китайских туроператоров промо-туры и на месте показать возможности края: промысловый туризм, эко-туры. Параллельно необходимо наращивать продвижение края на китайском рынке, в том числе в интернет-пространстве. Особенно в социальных сетях. Регион уже представлен на популярных площадках Поднебесной", — написал он.
Губернатор также пригласил китайских коллег на III туристический форум "Открой Дальний Восток!", который пройдет в Хабаровске в 2024 году.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2024 года оказывать экскурсионные услуги в России имеют право только граждане страны: экскурсоводы и гиды-переводчики, прошедшие аттестацию и внесенные в Единый федеральный реестр. Минтуризма Хабаровского края сообщило, что для работы на китайском направлении привлекает выпускников вузов, владеющих китайским языком.