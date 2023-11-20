"В связи с организацией перевозок по маршрутам "Хабаровск — Большой Уссурийский — Фуюань" и "Большой Уссурийский — Николаевск-на-Амуре" рост пассажиропотока на речном транспорте, по предварительным подсчетам, потребует шестикратного увеличения вместимости речного вокзала", — отметил глава города.

В соответствии с мастер-планом, по словам мэра, здание нового речного вокзала будет состоять из двух объединенных общим стилобатом терминалов, обслуживающих международные и внутренние маршруты. В первом терминале будут размещены пограничный пункт пропуска и таможня, во втором — залы прибытия и отправления, ресторан, специальное пространство для проведения мероприятий. Кроме того, на эксплуатируемой кровле появится смотровая площадка.

Кравчук напомнил, что мастер-планом города Хабаровска предусмотрено развитие острова Большой Уссурийский как зоны трансграничного сотрудничества и мощного движущего механизма экономического развития. Создание на острове грузопассажирского пункта пропуска придаст положительный импульс сфере туризма, позволит привлечь в Хабаровск более 2 млн туристов из КНР.

Он также обратил внимание на то, что для реализации инвестиционных проектов, предполагающих строительство капитальных объектов на Большом Уссурийском, в первую очередь, необходимо предусмотреть мероприятия, связанные с защитой данных объектов от затопления.

Кравчук подчеркнул, что департаментом архитектуры, строительства и землепользования Хабаровска проявлена заинтересованность в сотрудничестве с китайской стороной в сфере строительства объектов транспортной инфраструктуры — транспортных развязок и различных категорий дорог в соответствии с генеральным планом города.

"Все эти вопросы мы будем прорабатывать совместно", — уточнил глава Хабаровска.

В свою очередь, гендиректор дальневосточного подразделения компании "Лунцзянь" Фу Лэй на встрече отметил, что его компания стремится к тесному сотрудничеству между северо-восточным Китаем и Дальним Востоком России.

"Мы обладаем квалифицированными кадрами и всеми возможностями строительства инфраструктуры. В наших планах и инфраструктурные проекты. Надеюсь, что мы сможем найти пути сотрудничества во многих сферах", — сказал он.

В настоящее время, по данным мэрии, компания "Лунцзянь" принимает активное участие в реализации китайского проекта "Пояса и пути", проекта "Три моста и один остров" (Тунцзянский железнодорожный мост, Хэйхэский автодорожный мост, Дуннинский мост) и освоение Большого Уссурийского острова (китайское название — Хэйсяцзы), а также ряда трансграничных инфраструктурных проектов.

Ранее сообщалось, что поручение по разработке мастер-планов развития дальневосточных городов правительству РФ и главам регионов ДФО дал президент страны Владимир Путин. Также президент поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти Хабаровского края рассмотреть вопрос о строительстве в 2025-2026 годах автомобильного пункта пропуска через границу на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае.