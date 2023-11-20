"Всего восемь транспортных средств: шесть единиц класса "стандарт" и две единицы класса "комфорт" производства компании Xiamen Golden Dragon Bus Co, Ltd. После приемки и постановки на государственный учет автобусы выйдут на межрегиональные маршруты. Golden Dragon будут использовать также для детских перевозок", — говорится в сообщении.

Общая стоимость автобусов превысила 117 млн рублей. Автобусы способны перевезти порядка 50 пассажиров. Они оборудованы сидениями с индивидуальными системами вентиляции и освещения, боковой поддержкой, функцией наклона спинки и раздвижения в проход, опускаемыми подлокотниками. Кроме того, в салоне каждого автобуса размещена мини-кухня. Для пассажиров также предусмотрена USB-зарядка.