"Сейчас в Сочи около 145 тысяч отдыхающих. Наши зимние пляжи пользуются большой популярностью у сочинцев и туристов. Развиваем это направление по поручению губернатора Краснодарского края. В этом сезоне оборудовано 36 пляжных территорий для активного отдыха и климатолечения. Они в свободном доступе на набережных во всех внутригородских районах", — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Копайгородский, на пляжах туристам предлагают развлекательную и спортивную программы, в меню ресторанов и кафе на побережье аутентичную кухню.

Мэр добавил, что также для отдыха благоустроены пляжные территории санаториев.