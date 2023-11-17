"За 9 месяцев по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" объем льготного кредитования туризма достиг почти 42 млрд рублей. Это вдвое превышает аналогичный прошлогодний показатель", — пояснил Максим Решетников.

Меры поддержки направлены на создание туристической инфраструктуры, строительство новых гостиниц и отелей, расширение и реновацию номерного фонда.

Как отметил Решетников, в рамках национальной гарантийной системы более 30 млрд рублей кредитов и прочей финансовой поддержки получил микро-, малый и средний бизнес из туристической отрасли, в том числе 7 млрд рублей кредитов привлекли компании из сферы туризма с использованием "зонтичных" поручительств корпорации МСП. Чаще всего финансирование было направлено на ремонтные работы, приобретение мебели, оборудования и техники.

Как уточнили в пресс-службе корпорации МСП, в число получателей поддержки вошли более 100 компаний, которые привлекли финансирование на реализацию новых проектов в сфере туризма и гостиничного бизнеса.

"Важно, что появление качественной туристической инфраструктуры, в том числе новых отелей, гостиниц, хостелов, глэмпингов удовлетворит возросший спрос на внутренний туризм", — подчеркнули в пресс-службе.