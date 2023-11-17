На экспозиции представлено более 250 памятников гравюры и рисунка, скульптуры и декоративно-прикладного искусства (резных камней, керамики, фрагментов доспеха). В центре внимания — семь собственноручных гравюр Мантеньи, одного из самых важных мастеров Раннего Возрождения.

Это листы "Положение во гроб", "Христос между святыми Андреем и Лонгином", две половины "Битвы морских божеств", "Богоматерь с младенцем" и парные гравюры "Вакханалия с Силеном" и "Вакханалия с винной бочкой".

"Основная задача выставки — проследить ход мысли мастера, показать античные и средневековые прототипы его образов, а также продемонстрировать, как распространялись и видоизменялись в произведениях учеников и подражателей пластические формулы человеческих эмоций, найденные Мантеньей", — отмечают в музее.

Мантенья, как и все художники Ренессанса, пытался возродить Античность, оживить и продолжить великое древнее искусство. Для этого он выработал особый метод: находил в произведениях античных мастеров наиболее выразительные позы и композиции — своеобразные формулы, выражающие пиковые эмоции — и затем использовал их.

Вокруг каждой из гравюр Мантеньи выстроены наглядные цепочки последовательных влияний, очевидных и предполагаемых связей: от античных прототипов, вдохновлявших мастера, до творений художников, подражавших ему. Каждая из линий развёртывается во времени, давая различные трактовки и варианты развития одних и тех же формул в творчестве мастеров разных эпох.

Например, двухчастная "Битва морских божеств" — своего рода перевод рельефа на язык гравюры. Античные мотивы, использованные в этих листах, заимствованы, вероятнее всего, из рельефов древних саркофагов. На выставке можно увидеть свидетельствующий об этом фрагмент саркофага римской работы III века — он украшен изображениями морского кентавра и нереиды.