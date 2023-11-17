"В 2022 году наш турпоток превысил 540 тыс., это официальная статистика, но если ориентироваться на big data, то показатели будут значительно выше. За январь-сентябрь этого года Мурманскую область посетили более 396 тыс. человек, это на 23% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И мы прогнозируем такой же темп роста дальше", — сказал он, выступая на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Как отметил Чибис, в регионе серьезно растут доходы от туризма, за четыре года они превысили 13,6 млрд рублей.

"Для нашей области – это хороший результат. Важно, что те инвестиции, та поддержка федеральная регионального бюджета составила более 370 млн руб., за что отдельное спасибо федеральному правительству. 125 проектов поддержано и за счет федерального, и за счет регионального бюджетов", — сказал он.

По словам губернатора, продолжительность отдыха в Мурманской области выросла с 2-3 дней до 3-5 дней. Также вдвое увеличилось количество туроператоров и количество классифицированных объектов размещения – их насчитывается более 150.

"Всего в инвестпортфеле нашего региона 74 проекта на сумму 76 млрд рублей. И самый крупный из них – горнолыжный курорт "Большой Вудъявр", который уже активно принимает наших гостей. Ну и отдельный проект, который мы реализуем совместно с ПАО "Норникель" – туркластер "Валла-Тунтури". Объем инвестиций там составляет почти 30 млрд рублей", — добавил Чибис.