"Проект Великий Устюг и вотчина Деда Мороза развивается уже 25 лет и является центральным объектом, который привлекает внимание к региону в период новогодних праздников. Мы понимаем, что в этом году интерес к проекту, к Великому Устюгу и в целом к региону вырос. Мы уже ощущаем, что турпоток в регион вырос: в течение года на 10%, а в высокий сезон мы ожидаем плюс 20% по сравнению с прошлым годом. То есть около 250 тыс. человек", — рассказал он, выступая на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Как отметил Климанов, объекты размещения на новогодние праздники забронированы на 99%. Традиционно Великий Устюг популярен у туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов центральной России.