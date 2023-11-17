"У нас большой рост турпотока, это плюс 23% по сравнению с прошлым годом. Готовность Суздаля практически 100%, мы ожидаем более 300 тыс. туристов на новогодние праздники в регион", — сказала она, выступая на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Как отметила Бояркина, в Суздале насчитывается 22 классифицированных средства размещения с номерным фондом 1042 единицы.

"Загрузка на новогодний период составляет 67%, мы прогнозируем ее рост до 90%", — добавила министр.

Бояркина напомнила, что Суздаль был выбран новогодней столицей России 2023-2024. Праздничная программа, посвященная событию, стартует 24 декабря.

"Приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Будет открытие ледового катка, регулярные ледовые шоу. Также запланирована анимационная и культурная программа, связанная с фольклорными и национальными особенностями", — заключила она.