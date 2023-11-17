"Открытие экспозиции приурочено к 345-летию со дня рождения старшего сына тульского оружейника Никиты Демидова, его правой руки. С самых юношеских лет отец приучал Акинфия к познанию минералов, гидравлики, механических и других искусств. Основную его деятельность обычно связывают с Уралом. Но никогда Акинфий Демидов не терял связи с родной землей", — говорится в сообщении.

В Туле Акинфий Демидов оставил после себя уникальный памятник — Николо-Зарецкую церковь, которую строил с 1730 по 1735 годы. Этот храм изначально задумывался заказчиком как храм — усыпальница. По своему декоративному убранству церковь относится к петербургскому барокко конца XVII — начала XVIII веков.

Центральную часть выставки занимают культовые предметы из Николо-Зарецкой церкви и других тульских храмов — потиры, покровцы, дарохранительницы, иконы, кресты. Они были переданы в музейные фонды после закрытия церквей и практически спасены от уничтожения.

На выставке можно увидеть Евангелие 1688 года, а также книги и документы, относящиеся к Николо-Зарецкой церкви. Главным экспонатом выступает водосвятная чаша из Николо-Зарецкой церкви 1662 года, о чем гласит надпись на предмете. В 1887 году чаша поступила в Епархиальное древлехранилище, откуда впоследствии была передана в музейные фонды.

Выставка будет работать до 16 января 2024 года.

Акинфий Никитич Демидов — русский предприниматель из династии Демидовых, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири. Участвовал в строительстве и управлении уральскими заводами ещё при жизни отца. Всего построил 17 железных и медеплавильных предприятий. Умер в 1745 году в возрасте 67 лет, похоронен в Туле.