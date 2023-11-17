"Есть ряд моментов, о которых мы должны сказать. Во-первых, готовность туристических групп. На сегодняшний день очень низкое качество регистрации туристических групп. Если брать сезон 2022-2023 года, то там насчитывается всего более 2,5 тыс. туристических групп, из которых только 30% были зарегистрированы. Согласно статистике по происшествиям, связанным с реагированием наших подразделений на оказание помощи, на зарегистрированные тургруппы приходится 100 несчастных случаев, на незарегистрированные – 180", — рассказал он, выступая на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Воронцов напомнил, что регистрация тургрупп происходит за 10 дней до выхода на турмаршрут, также необходимо оповестить МЧС об окончании его прохождения.

Он отметил, что в преддверии высокого зимнего туристического сезона все подразделения готовы к реагированию в случае ЧС.

"Мы также занимаемся информированием населения на всех уровнях о том, как быстро зарегистрировать туристическую группу. Перед началом зимнего туристического сезона практически во всех субъектах РФ у нас проведены учебные тренировки на тех объектах, которые вызывают риск возникновения чрезвычайной ситуации с оказанием медицинской помощи, в том числе и на туристических", — подчеркнул Воронцов.

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников поручил профильным министерствам и администрациям в регионах провести дополнительную кампанию по информированию региональных туроператоров о необходимости регистрировать организованные туристические группы.

"Все подтверждают, что сделать это просто. И МЧС здесь максимально все каналы открыло. Можно и по телефону это сделать, и оставить свои координаты. Надо максимально эту информацию до всех довести с пониманием, что это дает – это дает возможность в случае каких-то ЧС рассчитывать на помощь со стороны МЧС", — подчеркнул министр.