"Сегодня видим рост интереса инвесторов к развитию туризма в Тверской области. Наша задача — оказать им необходимое содействие в реализации планов, формирующих в Верхневолжье условия для всесезонного отдыха и привлечения дополнительного турпотока", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Игоря Рудени.

Так, в Калязинском округе на берегу реки Нерль предполагается ввод кемпингов и треккинговых маршрутов.

В Западнодвинском округе инвестор планирует развитие территории возле базы отдыха "Дербовеж", расположенной на одноименном озере. Здесь гости смогут прогуляться по обустроенным маршрутам.

Туристические объекты для отдыха создадут в Кимрском округе, на берегу Волги под Белым Городком: спортивные и детские площадки, зоны для треккинга и прогулок. А в районе урочища Подберезовское на побережье Иваньковского водохранилища обустроят пляж, лодочную станцию для проката акватехники и спортивного инвентаря.

Благодаря реализации инвестпроектов будут созданы новые рабочие места для жителей Верхневолжья, отмечается в сообщении.

По итогам 2022 года Тверскую область посетили свыше 2,6 млн туристов, а за прошедшие четыре года общий турпоток в регион составил 9,5 млн человек. По сравнению с 2016 годом в 2022-м число туристов, посетивших Тверскую область, выросло в два раза.