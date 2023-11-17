"Представители альянса, объединяющий курорты "Амирсой" (Узбекистан), "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Шахдаг" (Азербайджан), на международной туристической ярмарке в Ташкенте представили общий календарь спортивных, культурных и развлекательных мероприятий", — говорится в сообщении.

Горные курорты намерены создать межгосударственный туристический маршрут и внедрить единый ски-пасс на курортах, входящих в союз.

"В марте в Сочи состоится масштабный Фестиваль горных курортов. В его программе — бесплатные мастер-классы по горным лыжам и сноуборду, образовательный модуль, профессиональные дискуссии, в частности, круглый стол по развитию туризма на особо охраняемых природных территориях, гастро-фестиваль и фольклорная программа", — отмечается в сообщении.

Евразийский альянс горных курортов намерен развивать туристический потенциал и сотрудничать по обмену опытом.