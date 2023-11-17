"Сезон 2023 года стал рекордным по количеству паломников и туристов, посетивших Валаам. Более 175 тыс. человек посетило остров за минувшую навигацию. Эта цифра на 30 тыс. больше, чем в 2022 году, и соотносима с населением таких городов, как Рыбинск или Норильск", — говорится в сообщении.

В 2023 году навигация проходила с 7 мая по 15 октября. Гости добирались на Валаам круизным и малым флотами. Первые суда вмещают до 300 человек и принадлежат туркомпаниям. К малому относятся пассажирские суда монастырского флота, в числе которых четыре "Метеора" и два теплохода "ОМ", и частные катера.

В 2023 году на круизных теплоходах на остров прибыло около 92,7 тыс. человек.

"Таких показателей не было никогда. Среди туристов круизного флота высок процент людей, которые уже бывали на островах. Для них был разработан новый маршрут — "Сокровенный Валаам". Гости могли увидеть скиты, которые обычно посещаются только в формате многодневных программ: Всех Святых, Смоленский, Владимирский, Казанский, Игуменское кладбище с мемориалом участникам Великой Отечественной войны", — отмечают в монастыре.

На увеличение спроса на короткие туры из Карелии повлияло открытие в 2023 году нового причала в городе Сортавала, откуда ежедневно отправлялись как монастырские "Метеоры", так и десятки частных катеров. На острове, в свою очередь, в Монастырской бухте, на благотворительные средства построили новый причал. С июля по август на Валаам ежедневно заходило до 50 катеров, сообщают в пресс-службе.

По сравнению с прошлым годом возрос спрос на туры с проживанием. Паломнический дом "Валаам" в 2022 году был максимально загружен только в июле (на 82%), а в этом — все лето. Причем в августе эта загрузка приблизилась к 100%. Кроме того, теплая погода первой половины сентября способствовала тому, что и в этот месяц дом был занят на 64%, тогда как в 2022-ом — лишь на 35%.

Помимо экскурсий в 2023 году Духовно-просветительский центр "Свет Валаама" проводил для паломников концерты, творческие вечера, встречи с монастырскими духовниками, тематические беседы и лекции. Также были мастер-классы по рисованию, плетению корзин, созданию украшений из эпоксидной смолы и валаамских сухоцветов, работала детская комната.

В 2023 году функции бронирования и продаж сосредоточили в офисе в Санкт-Петербурге, где количество менеджеров увеличили в два раза. Таким образом, сотрудники отделов на самом Валааме смогли сосредоточиться на обслуживании гостей, сообщают в монастыре.

Рост турпотока потребовал увеличения количества гидов. В монастырь поступило 555 анкет, что тоже является рекордом, отмечают на Валааме. На курсы подготовки приняли 315 человек, 177 из которых имели опыт работы в этой сфере. Трудоустроились в том числе беженец из Донецка и студенты. Всего в навигацию 2023 года на Валааме отработали 203 экскурсовода, годом ранее их было 174.