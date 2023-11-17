"Благодаря работе стенда города Сочи на выставке международной туристической ярмарки установлено взаимовыгодное сотрудничество с более чем 40 крупными туристическими агентствами Республики Узбекистан", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Ташкенте власти Сочи заключили меморандумы о сотрудничестве в сфере развития туризма с Джизакской и Бухарской областями республики, а также соглашение о сотрудничестве с государственным автономным учреждением "Агентство по туризму Кузбасса".

Кроме этого, на туристической ярмарке представители Сочи провели переговоры о сотрудничестве в сфере туризма с Самарской областью.

Также сообщается, что развитие туризма и инвестиционный потенциал курортов стали темой встреч с представителями Минпромторга России и Минэкономразвития России в Республике Узбекистан.

"Сочинской делегацией проведены переговоры по совместному сотрудничеству в сфере туризма с представителями АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы", фонда поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, авиакомпании "Узбекские авиалинии". На деловых встречах обсуждались возможные совместные проекты и взаимовыгодное сотрудничество", — отмечается в сообщении.

"Крупные туристические ярмарки дают нам возможность максимально широко представить Сочи массовому туристу. Сочи — это уже бренд, но свой потенциал нужно постоянно подтверждать. Постоянно работаем над расширением туристических предложений, участием в программах по развитию внутреннего туризма, тесно взаимодействуем со средствами размещения для соответствия заявленному уровню сервиса. В санаторно-курортной отрасли и отрасли услуг работает большая часть населения и предприятий Сочи. Высокий турпоток — это залог успешного социально-экономического развития города", — цитирует пресс-служба главу Сочи Алексея Копайгородского.