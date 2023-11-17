"Несмотря на отсутствие в Дагестане крупных горнолыжных комплексов и иных точек притяжения в сегменте зимних видов туризма, поездки в регион в зимний сезон становятся все более востребованными. Согласно прогнозам, полученным на основании данных туроператоров, гостиниц, транспортных организаций в период с декабря 2023 года по февраль 2024 республику посетят около 160 тыс. туристов", — рассказал он в ходе всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

По словам министра, из общего числа средств размещения республики 498 на 6,6 тыс. номеров готовы принимать гостей в зимний сезон. Прогнозируемая средняя загрузка средств размещения в этот период составит 52%.

"В преддверии зимнего сезона в республике запланирован ряд масштабных событийных мероприятий. Среди них — ежегодный ночной забег "Огни Дербента", который состоится 25 ноября. На него зарегистрировалось в три раза больше участников, чем в прошлом году – более 1,5 тыс. На стадионе "Анжи-Арена" пройдет матч между сборными Футбольной национальной лиги, в которую входят профессиональные футболисты, и Медийной футбольной лиги, участниками которой являются блогеры, артисты и спортсмены", — добавил министр.

Он сообщил, что в период новогодних праздников в муниципальных районах состоятся новогодние елки для детей. В Дербенте пройдет комплекс праздничных мероприятий "Новогодние выходные в Дербенте". В горных и предгорных районах запланирован ряд традиционных этнических мероприятий.

"Региональными туроператорами подготовлена линейка специализированных туров и экскурсионных программ на время новогодних праздников. В период с 30 декабря по 7 января туристический центр республики совместно с федеральным туроператором FUN&SUN запускает зимнюю чартерную программу. В ее рамках реализуются восемь типов новогодних турпакетов продолжительностью 5 дней/4 ночи", — рассказал Мерданов.

"Туризм в Дагестане становится приоритетным направлением экономики, и мы предполагаем, что туристическая отрасль республики продолжит активно развиваться", — подытожил он свое выступление.