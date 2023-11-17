"В предстоящем сезоне прогнозируется увеличение посетителей на горнолыжный курорт "Манжерок" на 20%. Средняя стоимость ски-пасса составляет 1740 рублей, это на 19% больше, чем в прошлом году", — сказал он, выступая на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Сарбашев уточнил, что к новому зимнему сезону курорт "Манжерок" увеличил количество трасс катания с 23 до 28, а протяженность – с 22 до 30 км.

Глава министерства сообщил, что горнолыжный сезон на курорте "Телецкий" будет открыт 1 декабря. Для туристов подготовлены 8 трасс для катания протяженностью 17 км. Стоимость ски-пасса также выросла – на 12%, до 1,8 тыс. рублей.