"Наши красавцы ягуары Багира и Атау стали родителями очаровательного котенка. Поэтому принимаем поздравления и пожелания!" — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку детеныш, как и его родители, имеет редкий черный окрас, то ей было дано имя Найта — "ночь".

"Немного расстроило только то, что у мамы не оказалось молока. Поэтому сотрудники зоопарка взяли на себя роль кормилиц", — сообщает пресс-служба.

Маленькая Найта питается и набирает вес как положено, мама тоже чувствует себя хорошо. Детеныш уже выпущен в вольер.

"В вольере у нее много игрушек, но самая любимая — большой лев. Найта залазит на самую верхушку и наблюдает за сотрудниками зоопарка", — говорится в сообщении.