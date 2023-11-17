"Ожидается так", — сообщила она в ответ на соответствующий вопрос.

Мухомеджан уточнила, что непосредственно работами занимается узбекская сторона.

На сессии в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума она пояснила, что проект будет состоять из реконструкции дворца, а также каталогизации его коллекции.

"Надеюсь, что через два года мы также сможем иметь возможность увидеть выставку из коллекции (Николая) Романова в наших городах и, естественно, в Узбекистане. И, наверное, эта выставка сможет путешествовать по миру, так как там не только русское искусство, но и зарубежное", — сказала она.

Дворец Романовых расположен в Юнусабадском районе Ташкента. Возведен в 1891 году по проекту архитекторов Вильгельма Гейнцельмана и Алексея Бенуа для сосланного в Туркестанский край великого князя Николая Константиновича, внука императора Александра III, и его супруги.

Перед смертью в 1918 году великий князь передал дворец в дар городу Ташкенту при условии, что там появится музей.