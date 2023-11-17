"Сегодня в Ростове открылся ресторанный фестиваль "Время ЕСТЬ. Ростов Великий". В программе — деловые и развлекательные мероприятия, посвященные секретам ростовской кухни и вопросам сферы гостеприимства", — говорится в сообщении.

В фестивале поучаствуют ведущие рестораны и кафе города. В них для гостей подготовят гастрономические сеты.

"Жители и гости Ростова смогут отведать пельменей с судаком, щей "Боярских" с грибами и свининой под чесночной лепешкой, щучьих котлет, а также в меню домашний хлеб с кабачковой икрой, душистый чай с тыквенным вареньем и другие блюда, приготовленные из местных продуктов", — отмечается в пресс-релизе.

Также в рамках фестиваля состоятся экскурсия-дискуссия "Прогулки по рынку" по территории Центрального рынка Ростова Великого, бизнес-завтрак "Кадры решают все" для предпринимателей сферы услуг, а также лекторий-посиделки "Жил да был пряник" с участием кандидата искусствоведения Ирины Зубец.

Одним из центральных мероприятий станет стратегическая сессия "Ростовское гостеприимство" для субъектов малого и среднего предпринимательства.

"Цели мероприятия: спроектировать новые туристические продукты, сформировать стратегии их продвижения, найти эффективные модели работы в новой экономической реальности", — добавили в правительстве региона.

Кроме того, в течение всего декабря в городе будут проходить кулинарные мастер-классы.