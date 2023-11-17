"В рамках создаваемой сейчас концепции развития автотуризма в России разрабатывается классификация кемпингов и новый дорожный знак, обозначающий кемпинг", — сказал он на круглом столе "Перспективы производства отечественных автодомов, прицепов и туристического снаряжения для автотуристов", который прошел в палате.

Лобарев представил эскиз первого в России дорожного знака кемпинга.

"Это пока сырой проект, но, уверен, на знаке должны быть звезды, показывающие качество предлагаемых кемпингом услуг: наши потребители должны знать, куда они едут!", — подчеркнул эксперт.

Лобарев также отметил, что производители автодомов, бизнеса и общественных организаций хотели бы сделать в проекте концепции автомобильного туризма акцент на строительстве отечественных автодомов и сделать это направление приоритетным в развитии автомобильного туризма в стране.

Участники мероприятия обсудили проблемы и перспективы отечественного производства автодомов, караван-прицепов и туристического снаряжения для автотуристов. Эксперты говорили, что кемпинги должны быть доступны самым разным категориям путешественников, включая инвалидов. Это обязательно должны быть комфортные, крытые, полностью обустроенные сооружения.

Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко заметила, что "автодома – это интересная тема", и важно правильно оценить ее возможности, учитывая санкции. По ее мнению, развитие автотуризма в России повлечет за собой развитие территорий в целом.

"Активное развитие внутреннего туризма становится одним из драйверов развития нашей экономики, и автомобильный туризм одна из важных составляющих этого процесса. Чтобы этот элемент активно работал, необходимо создавать инфраструктуру вокруг мест, привлекательных для туристов. Она обязательно должна включать в себя площадки, на которых можно оставить машину, оборудованные всем необходимым: электричеством, водой, канализацией, системой охраны", — сказал на круглом столе президент МТПП Владимир Платонов.

Он подчеркнул, что участие в обсуждении органов законодательной и исполнительной власти очень важно для успешного развития автотуризма.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России. Документ должен предусматривать реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, включающему в себя федеральные трассы "Россия" (Москва – Санкт-Петербург) и "Восток" (Москва – Казань).