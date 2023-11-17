"Курорт Шерегеш готов к открытию горнолыжного сезона. Мы встречаем новый сезон с оптимизмом. Планируемая загрузка в сезоне составит в среднем 80-85%. На сегодняшний день по бронированиям мы ожидаем почти 100% загрузку на новогодние праздники, а также на 8 марта и фестиваль Grelka Fest в конце апреля", — сказала она, выступая на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Как отметила Латышенко, турпоток на курорт по итогам этого зимнего сезона ожидается на 8% больше, чем прошлого.

Она рассказала, что в этом году в Шерегеше введены в эксплуатацию 120 модульных гостиниц.

"Это позволило увеличить количество мест на 364. Причем эти гостиницы начали работать еще в прошлом зимнем сезоне и позволили увеличить загрузку летом почти на 26%", — уточнила министр.

Кроме того, скоро на курорте Шерегеш для туристов должен открыться новый подъемник в секторе Е.

"Также из новинок этого года – круглогодичный тюбинг-парк на 8 дорожек, три новые трассы, еще одна трасса подготовлена для вечернего катания и впервые открываем трассу для беговых лыж", — заключила Латышенко.