"Осень на Кавказе выдалась аномально теплой и бесснежной, поэтому мы планируем открыть сезон на Эльбрусе позже обычного, это конец ноября — первые числа декабря. Другие курорты откроют сезон примерно в середине декабря", — сообщил Юмшанов на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024 годов, которое проводит глава Минэкономразвития России Максим Решетников в Мурманске в пятницу.

Всего к зимнему сезону подготовлено более 88 км трасс и 30 канатных дорог.

"На днях Ростехнадзор завершит освидетельствование подъемников на Эльбрусе, идут последние приготовления и ремонтные работы на канатных дорогах курорта "Архыз", — сказал Юмшанов.

Он отметил, что необходимый объем запчастей закуплен, несмотря на санкции и рост цен. К работе готовы системы искусственного оснежения, энергоснабжения, снегоуплотнительная техника, противолавинная служба, на "Архызе" сдан в эксплуатацию гараж ратраков.

По оценкам "Кавказ.РФ", в предстоящем сезоне горнолыжные курорты посетят около 2 млн человек.

"По самым осторожным прогнозам, рост туристического потока ожидаем порядка 10%", — сказал Юмшанов.