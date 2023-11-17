"Наивысший рейтинг (первое место) присвоить конкурсному предложению участника 2, победителем конкурса признать участника 2 — ООО "Новапорт-проект". Второе место присвоить конкурсному предложению участника 1 — ООО "Салехардаэроинвест", — говорится в материалах.

Как сообщалось, изначально на участие в конкурсе поступило четыре заявки: от ООО "Новапорт-проект", ООО "Салехардаэроинвест", ООО "Аэропорт Тверь" и АО "Масс групп". Предварительный отбор прошли "Новапорт-проект" и "Салехардаэроинвест".

Стартовая плата концедента (концедентом является ЯНАО, а его плата — это средства, подлежащие выплате в пользу концессионера для компенсации расходов) по условиям конкурса составляла 6,374 млрд руб. "Салехардаэроинвест" предложил ровно такую же сумму, "Новапорт-проект" — почти в два раза меньше, 3,476 млрд руб.

Другими критериями конкурса были доля дохода концессионера от осуществления деятельности, площадь помещений для обслуживания пассажиров, качественная характеристика архитектурного и функционально-технологического, конструктивного решения объекта. Доля дохода концессионера изначально была обозначена в 35%, однако оба участника конкурса заявили 55%.

Площадь обслуживания пассажиров была заявлена в 6,4 тыс. кв. метров: "Новапорт-проект" предложил 9,8 тыс. кв. м, "Салехардаэроинвест" — 10 тыс. кв. м.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Новапорт-Проект" зарегистрировано в июле этого года и принадлежит ООО "Новапорт Холдинг" Романа Троценко.

ООО "Салехардаэроинвест" зарегистрировано также в июле этого года в Екатеринбурге. 51% общества принадлежит АО "Ретранс", которым владеют бывший топ-менеджер "Реновы" Владимир Резер и менеджмент УК "Аэропорты регионов", 49% — ПАО "Аэропорт "Кольцово".

Конкурс на реконструкцию аэропорта Салехарда с использованием механизма концессии проводит ЯНАО, которое является собственником АО "Аэропорт Салехард". Будущий инвестор должен увеличить площадь и пропускную способность аэровокзального комплекса, модернизировать инженерную инфраструктуру, построить парковку. В рамках соглашения также планируется обновить взлетно-посадочную полосу. Срок действия концессии определен в 30 лет.

Пассажиропоток аэропорта Салехарда в 2022 году составил 411 тыс. человек. Регулярные рейсы из аэропорта на самолетах выполняет АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" (основной перевозчик в ЯНАО, подконтрольно правительству региона), на вертолетах — ООО "Авиационная компания Ямал" (принадлежит физлицам). Полеты выполняются по 13 межрегиональным направлениям.

Ранее на Ямале по концессионной схеме был реконструирован самый крупный в регионе аэропорт — Нового Уренгоя (пассажиропоток в 2022 году составил более 1 млн человек). Победителем соответствующего конкурса стало входящее в "Аэропорты регионов" ООО "Уренгойаэроинвест". Объем частных инвестиций составил 11,5 млрд рублей.