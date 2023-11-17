"Добиться таких результатов помогло, в первую очередь, введение новых регулярных рейсов в Новосибирск и Иркутск. Наряду с утренним рейсом в Новосибирск и вечерним в Иркутск, которые выполнялись и в прошлом году, на этих направлениях добавились дневные рейсы. Они оказались очень востребованными", — говорится в сообщении.

В планах аэропорта — расширить маршрутную сеть и построить новый терминал, концепция которого сейчас в разработке, отмечает пресс-служба.

Аэропортом Братска управляет ПАО "Аэропорт Братск" ("АэроБратск"). В начале 2023 года его владельцем стала Международная компания (МК) "Гершвин" (контролируется ОК "РусАл"). Прежним владельцем аэропорта была обанкротившаяся авиакомпания "ВИМ-Авиа", у которой МК "Гершвин" приобрела 100% акций ПАО.

Аэропорт Братска расположен на северо-западе Иркутской области, в 8 км от Братска. Взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать воздушные суда без ограничений по максимальной взлетной массе. Аэропорт является запасным для аэропорта Иркутска.