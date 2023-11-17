"Рассчитываем примерно на турпоток прошлого года — это около 2,5 млн человек, традиционно, большую часть примет город-курорт Сочи", — сказал Руппель на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024 годов, которое проводит глава Минэкономразвития России Максим Решетников в Мурманске в пятницу.

По словам вице-губернатора региона, номерной фонд на декабрь-январь забронирован уже на 40%, в Сочи — почти на 60%. Глубина бронирования составляет два месяца.

"Главная локация притяжения — наша большая тройка: курорты "Красная поляна", "Роза Хутор" и "Газпром", — сказал Руппель.

По его словам, при благоприятных погодных условиях и снежном покрове старт горнолыжного сезона запланирован на 15-22 декабря. Общая протяженность 124 горнолыжных трасс составляет 170 км.

Руппель отметил, что за весь 2022 год Краснодарский край принял 17,4 млн туристов, что стало историческим рекордом. "По состоянию на 15 ноября мы побили исторический рекорд и приняли уже 17,5 млн туристов. По итогам года ожидаем не менее 18,5 млн", — сказал он.

Всего в регионе к туристическому сезону готовы около 2 тыс. объектов размещения емкостью 220 тыс. мест.