"Туристический рынок России активно развивается. И мы видим это по процентному соотношению между международными и внутренними перевозками. Если в 2019 году у нас было соотношение 60 на 40% в пользу внутренних перевозок, то в этом году мы фиксируем 80 на 20% в пользу внутренних перевозок, в том числе и туристов. Это значительный рост", — сказал он, выступая в Мурманске на Всероссийском селекторе по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону.

Как отметил Чалик, российские курорты становятся все более востребованными среди россиян, под изменившиеся потребности туристов транспортный комплекс переориентирует маршруты и провозные емкости.

"И в этой связи хотел бы отметить, что на сегодня загруженность авиарейсов на новогодние праздники – 25%. Железнодорожный транспорт загружен на 36%, поезда "Гранд Сервис Экспресс" – 60%. И даже здесь есть резервы. Транспортный комплекс по всем отраслям и направлениям готов удовлетворить возрастающий спрос", — подчеркнул замминистра.